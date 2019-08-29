Азмун: в Лиге чемпионов все команды великие

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов — это очень важно для любого футболиста. Здесь самый высокий уровень, каждый старается проявить себя в таком турнире. Что касается того, что «Зенит» в первой корзине, то в футболе нельзя никогда говорить о каком-то преимуществе. Выходя на поле, все играют на максимуме, и мы со своей стороны тоже должны работать и выкладываться ради положительного результата. Нет особой разницы, кто именно нам попадётся в группе. В Лиге чемпионов все команды великие, мы должны их уважать», — приводят слова Азмуна «Известия».

Жеребьёвка группового раунда Лиги чемпионов состоится 29 августа в Монако. Россию представят чемпион страны «Зенит» и вице-чемпион «Локомотив».

Ранее сообщалось, что определены все участники группового раунда Лиги чемпионов — 2019/20.