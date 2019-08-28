Определены все участники группового раунда Лиги чемпионов-2019/20

Завершилась квалификация к групповому этапу Лиги чемпионов, которая определила участников сильнейшего клубного футбольного турнира Европы.

По итогам квалификационных матчей Лиги чемпионов определились все 32 участника группового турнира соревнования.

Ими стали: испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Валенсия»; английские «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур»; немецкие «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Байер», «РБ Лейпциг»; итальянские «Ювентус», «Наполи», «Интер», «Аталанта»; французские «Пари Сен-Жермен», «Лилль», «Лион»; российские «Зенит» и «Локомотив»; бельгийские «Брюгге» и «Генк»; «Бенфика» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Галатасарай» (Турция), «Зальцбург» (Австрия), «Аякс» (Нидерланды), «Олимпиакос» (Греция), «Динамо» (Хорватия), «Славия» (Чехия) и «Црвена Звезда» (Сербия).

Жеребьёвка группового раунда Лиги чемпионов состоится в Монако 29 августа в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» попадут в первую и четвёртую корзины на жеребьёвке ЛЧ.