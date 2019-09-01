Российская гимнастка Харенкова объяснила своё решение выступать за сборную Грузии

Призёр чемпионата мира по спортивной гимнастике в составе сборной России Мария Харенкова рассказала, почему приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за Грузию.

«Мне поступило такое предложение, я очень долго думала и в итоге решила согласиться. Дело в том, что у меня была травма — болело плечо, не было соревновательных результатов. Долгое время не выступала, меня перестали звать в российскую сборную. А глава Федерации гимнастики Грузии позвонил моему тренеру и спросил, можно ли сделать мне это предложение», — цитирует спортсменку издание «Вечерняя Москва».

По словам Харенковой, в ближайшей перспективе она попробует завоевать лицензию на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

«Конечно, хотелось бы выступать за Россию — всё-таки родная страна. Но раз дали такой шанс, то нужно им воспользоваться», — добавила она.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Харенкова будет выступать за сборную Грузии.