Умер тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Малинский

Тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Малинский скончался в возрасте 64 лет.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР). Причина смерти специалиста не уточняется. Малинский был личным тренером призёров Паралимпийских игр Марты Зайнуллиной, Азата Карачурина и Александра Давидовича. «Владимир Васильевич был тренером высокого класса, знающим и понимающим спорт. Это большая утрата для российского паралимпийского движения», — отмечается в заявлении ПКР. Ранее в ПКР рассказали о подготовке российских спортсменов к летним Паралимпийским играм 2020 года в Токио.