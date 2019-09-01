Умер тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Малинский

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Тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Малинский скончался в возрасте 64 лет.
Умер тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Малинский
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР).

Причина смерти специалиста не уточняется.

Малинский был личным тренером призёров Паралимпийских игр Марты Зайнуллиной, Азата Карачурина и Александра Давидовича.

«Владимир Васильевич был тренером высокого класса, знающим и понимающим спорт. Это большая утрата для российского паралимпийского движения», — отмечается в заявлении ПКР.

Ранее в ПКР рассказали о подготовке российских спортсменов к летним Паралимпийским играм 2020 года в Токио.

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