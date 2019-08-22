Президент ПКР рассказал о подготовке спортсменов к Паралимпиаде-2020

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин рассказал, что спортсмены будут готовиться к ближайшим Паралимпиадам на Дальнем Востоке.

«В начале сентября мы едем на Сахалин, где пройдёт исполком ПКР. Место выбрано с учётом того, что и летняя, и зимняя Паралимпиады состоятся на Дальнем Востоке, и наша команда на последних стадиях будет готовиться именно в этих регионах. Что касается сборов в Японии, то существует вероятность, что они пройдут и там, однако ещё предстоит решить ряд вопросов. Нам сообщили, что некоторые муниципалитеты выделяют средства и ресурсы для приглашения спортсменов из разных стран. В частности, упоминалась Ниигата, у которой традиционно существуют связи с Россией», — рассказал глава ПКР в интервью RT.

Летняя Паралимпиада состоится в 2020 году в Токио. Зимние Игры пройдут в 2022 году в Пекине.

Ранее Лукин ответил на заявления о подозрении российских паралимпийцев в применении допинга.