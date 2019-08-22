Президент ПКР рассказал о подготовке спортсменов к Паралимпиаде-2020

Короткая ссылка
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин рассказал, что спортсмены будут готовиться к ближайшим Паралимпиадам на Дальнем Востоке.
Президент ПКР рассказал о подготовке спортсменов к Паралимпиаде-2020
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В начале сентября мы едем на Сахалин, где пройдёт исполком ПКР. Место выбрано с учётом того, что и летняя, и зимняя Паралимпиады состоятся на Дальнем Востоке, и наша команда на последних стадиях будет готовиться именно в этих регионах. Что касается сборов в Японии, то существует вероятность, что они пройдут и там, однако ещё предстоит решить ряд вопросов. Нам сообщили, что некоторые муниципалитеты выделяют средства и ресурсы для приглашения спортсменов из разных стран. В частности, упоминалась Ниигата, у которой традиционно существуют связи с Россией», — рассказал глава ПКР в интервью RT.

Летняя Паралимпиада состоится в 2020 году в Токио. Зимние Игры пройдут в 2022 году в Пекине.

Ранее Лукин ответил на заявления о подозрении российских паралимпийцев в применении допинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить