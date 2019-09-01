Рублёв прокомментировал победу над Кирьосом в матче третьего раунда US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над представителем Австралии Ником Кирьосом в матче третьего раунда Открытого чемпионата США — четвёртого и последнего в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в американском Нью-Йорке.

«Подача Кирьоса — лучшая в мировом туре. Поэтому я сосредоточил все силы на том, чтобы удержать геймы на своей подаче, и ждал своих шансов на тай-брейке. Это был мой день, и я счастлив, что мне удалось победить», — приводит слова отечественного спортсмена Reuters.

Следующим соперником Рублёва на US Open станет итальянец Маттео Берреттини, получивший от организаторов 24-й номер посева.

Ранее сообщалось, что Рублёв в трёх сетах обыграл Кирьоса и пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису.