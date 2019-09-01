Рублёв прокомментировал победу над Кирьосом в матче третьего раунда US Open
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Подача Кирьоса — лучшая в мировом туре. Поэтому я сосредоточил все силы на том, чтобы удержать геймы на своей подаче, и ждал своих шансов на тай-брейке. Это был мой день, и я счастлив, что мне удалось победить», — приводит слова отечественного спортсмена Reuters.
Следующим соперником Рублёва на US Open станет итальянец Маттео Берреттини, получивший от организаторов 24-й номер посева.
Ранее сообщалось, что Рублёв в трёх сетах обыграл Кирьоса и пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису.