Российский теннисист Рублёв пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США
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В матче третьего раунда соревнований российский спортсмен в трёх сетах обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса, получившего от организаторов 28-й номер посева, со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3.
Следующим соперником Рублёва на Открытом чемпионате США станет итальянский спортсмен Маттео Берреттини.
Ранее сообщалось, что организаторы US Open оштрафовали россиянина Даниила Медведева за неспортивное поведение.