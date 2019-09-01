Российский теннисист Рублёв пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Россиянин Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала US Open — четвёртого и последнего в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке.

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В матче третьего раунда соревнований российский спортсмен в трёх сетах обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса, получившего от организаторов 28-й номер посева, со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. Следующим соперником Рублёва на Открытом чемпионате США станет итальянский спортсмен Маттео Берреттини. Ранее сообщалось, что организаторы US Open оштрафовали россиянина Даниила Медведева за неспортивное поведение.