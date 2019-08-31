Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение организаторам заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

Как сообщает в своём Twitter журналист Бен Ротенберг, организаторы турнира оштрафовали 23-летнего россиянина на $13 тыс.

Во время матча с Фелисиано Лопесом, болельщики поддерживали испанского теннисиста, что Медведев не оставил без внимания показав в сторону зрителей неприличный жест. Также россиянин поспорил с арбитром поединка.

Ранее Медведев заявил, что работает над вспышками эмоций с психологом.