Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение

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Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение организаторам заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
  • © Antoine Couvercelle / Panoramic
  • globallookpress.com

Как сообщает в своём Twitter журналист Бен Ротенберг, организаторы турнира оштрафовали 23-летнего россиянина на $13 тыс.

Во время матча с  Фелисиано Лопесом, болельщики поддерживали испанского теннисиста, что Медведев не оставил без внимания показав в сторону зрителей неприличный жест. Также россиянин поспорил с арбитром поединка.

Ранее Медведев заявил, что работает над вспышками эмоций с психологом.

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