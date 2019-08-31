Медведев заявил, что работает над вспышками эмоций с психологом

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Российский теннисист Даниил Медведев недоволен своим поведением во время матча третьего раунда US Open с испанцем Фелисиано Лопесом.
Медведев заявил, что работает над вспышками эмоций с психологом
  • © Antoine Couvercelle / Panoramic
  • globallookpress.com

«Мы разбираем такие вспышки эмоций с психологом. Я недоволен тем, что сделал. Это помогло мне выиграть, но я всё равно недоволен. Работаю над этим, становлюсь лучше, однако иногда бывают неприятные инциденты, которые не хочу видеть», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Россиянин победил Лопеса со счётом 7:6, 4:6, 7:6, 6:4. Во время матча болельщики поддерживали испанского теннисиста, что Медведев не оставил без внимания. Также россиянин поспорил с арбитром поединка.

Ранее были подведены итоги пятого дня на US Open.

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