Медведев заявил, что работает над вспышками эмоций с психологом

Российский теннисист Даниил Медведев недоволен своим поведением во время матча третьего раунда US Open с испанцем Фелисиано Лопесом.

«Мы разбираем такие вспышки эмоций с психологом. Я недоволен тем, что сделал. Это помогло мне выиграть, но я всё равно недоволен. Работаю над этим, становлюсь лучше, однако иногда бывают неприятные инциденты, которые не хочу видеть», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Россиянин победил Лопеса со счётом 7:6, 4:6, 7:6, 6:4. Во время матча болельщики поддерживали испанского теннисиста, что Медведев не оставил без внимания. Также россиянин поспорил с арбитром поединка.

Ранее были подведены итоги пятого дня на US Open.