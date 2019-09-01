Кубинский боксёр Лара нокаутировал мексиканца Альвареса и стал чемпионом мира в среднем весе

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Кубинский боксёр Эрисланди Лара завоевал титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Кубинский боксёр Лара нокаутировал мексиканца Альвареса и стал чемпионом мира в среднем весе
  • © Joel Plummer/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В поединке за вакантный пояс, который состоялся в американском Миннеаполисе, 35-летний Лара одержал победу над мексиканским бойцом Рамоном Альваресом техническим нокаутом во втором раунде.

Кубинский боксёр ранее уже владел титулом «суперчемпиона» мира WBA в первом среднем весе и потерял его в апреле 2018 года после поражения от американца Джарретта Хёрда.

Ранее сообщалось, что украинский боксёр Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира по трём версиям.

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