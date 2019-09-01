Кубинский боксёр Лара нокаутировал мексиканца Альвареса и стал чемпионом мира в среднем весе
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В поединке за вакантный пояс, который состоялся в американском Миннеаполисе, 35-летний Лара одержал победу над мексиканским бойцом Рамоном Альваресом техническим нокаутом во втором раунде.
Кубинский боксёр ранее уже владел титулом «суперчемпиона» мира WBA в первом среднем весе и потерял его в апреле 2018 года после поражения от американца Джарретта Хёрда.
Ранее сообщалось, что украинский боксёр Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира по трём версиям.