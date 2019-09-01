Французский теннисист Монфис и немец Зверев вышли в 1/8 финала US Open
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В матчах третьего раунда соревнований Зверев в четырёх сетах победил представителя Словении Альяжа Бедене со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:3), а Монфис в пятисетовом поединке оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.
В 1/8 финала US Open Монфис встретится с представителем Испании Пабло Андухаром, а Зверев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Рублёв вышел в 1/8 финала US Open.