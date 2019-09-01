Сборная России не сумела выйти в плей-офф Кубка Европы по баскетболу 3 × 3

Мужская сборная России не сумела выйти в плей-офф Кубка Европы по баскетболу в формате 3 × 3 в венгерском Дебрецене.

По итогам трёх матчей группового раунда российская команда заняла третье место в группе B, набрав два балла. Россияне обыграли Венгрию — 21:15 и уступили Франции — 10:22.

Сборные Франции и Венгрии, ставшие первой и второй, также набрали по 2 балла, но заняли более высокие места в турнирной таблице по дополнительным показателям —общему числу набранных очков.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Нигерии на ЧМ по баскетболу.