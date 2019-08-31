Гендиректор «Зенита» рассказал подробности о трансфере Осорио

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио в клуб на правах аренды.
Гендиректор «Зенита» рассказал подробности о трансфере Осорио
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  • © @zenit_spb

«Переговоры по хорошим игрокам никогда легко не проходят, особенно когда футболист в самом соку, в хорошем возрасте и с перспективой. Думаю, на решение «Порту» повлиял вылет из Лиги чемпионов», — приводит слова Медведева РБ.

Он отметил, что у «Зенита» есть право выкупа 25-летнего защитника, но это является опцией, а не обязательным пунктом соглашения.

«Беря его в аренду, мы учитывали и продолжаем учитывать формат лимита на легионеров, который будет со следующего сезона. У нас нет краткосрочных подходов», — добавил функционер.

Осорио защищал цвета «Порту» с 2018 года. За этот период он провёл всего один матч в составе португальского гранда, а в прошлом сезоне выступал за «Виторию Гимарайнш» на правах аренды. Там он принял участие в 26 встречах и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» арендовал Осорио у «Порту».

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