Глава FIA выразил соболезнования в связи со смертью Юбера

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт выразил соболезнования в связи со смертью французского гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера.

«Душераздирающая грусть из-за трагической кончины Антуана Юбера во время гонки «Формулы-2» на трассе «Спа-Франкоршам». От имени FIA выражаю глубокие соболезнования его семье и команде Arden. Все наши мысли связаны со скорейшим выздоровлением Хуана Мануэля Корреа, серьёзно пострадавшего в аварии», — говорится в сообщении Тодта в Twitter.

22-летний Юбер, выступавший за команду Arden, получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии на втором круге субботней гонки и скончался в больнице спустя несколько часов после инцидента.

Ранее сообщалось, что вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере.