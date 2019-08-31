Глава FIA выразил соболезнования в связи со смертью Юбера

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Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт выразил соболезнования в связи со смертью французского гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера.
Глава FIA выразил соболезнования в связи со смертью Юбера
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  • © @circuitspa

«Душераздирающая грусть из-за трагической кончины Антуана Юбера во время гонки «Формулы-2» на трассе «Спа-Франкоршам». От имени FIA выражаю глубокие соболезнования его семье и команде Arden. Все наши мысли связаны со скорейшим выздоровлением Хуана Мануэля Корреа, серьёзно пострадавшего в аварии», — говорится в сообщении Тодта в Twitter.

22-летний Юбер, выступавший за команду Arden, получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии на втором круге субботней гонки и скончался в больнице спустя несколько часов после инцидента.

Ранее сообщалось, что вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере.

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