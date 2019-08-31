Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
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Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.
Организаторы «Формулы-2», «Формулы-1» и «Формулы-3» также выразили свои соболезнования в связи с гибелью гонщика.
22-летний Юбер получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии на втором круге субботней гонки и скончался в больнице спустя несколько часов после инцидента.
Юбер был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодёжной программы Renault. В этом сезоне «Формулы-2» он выиграл две гонки — в Монако и Ле-Кастелле.
Ранее сообщалось, что Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Бельгии.