Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере

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Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
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Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.

Организаторы «Формулы-2», «Формулы-1» и «Формулы-3» также выразили свои соболезнования в связи с гибелью гонщика.

22-летний Юбер получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии на втором круге субботней гонки и скончался в больнице спустя несколько часов после инцидента.

Юбер был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодёжной программы Renault. В этом сезоне «Формулы-2» он выиграл две гонки — в Монако и Ле-Кастелле.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Бельгии.

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