Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Бельгии, Квят — 18-й

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Пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии.
Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Бельгии, Квят — 18-й
  • © Nicolas Lambert/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Представитель Монако показал время 1:42,519 в третьей сессии квалификации и завоевал поул-позицию.

Второй результат показал его напарник Себастьян Феттель (+0,748). Третьим стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+0,763).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал 18-е время в первой сессии квалификации.

Ранее Racing Point объявила о продлении контракта с мексиканским гонщиком Серхио Пересом.

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