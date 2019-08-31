Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Бельгии, Квят — 18-й
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Представитель Монако показал время 1:42,519 в третьей сессии квалификации и завоевал поул-позицию.
Второй результат показал его напарник Себастьян Феттель (+0,748). Третьим стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+0,763).
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал 18-е время в первой сессии квалификации.
Ранее Racing Point объявила о продлении контракта с мексиканским гонщиком Серхио Пересом.