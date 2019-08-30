Команда «Формулы-1» Racing Point объявила о продлении контракта с мексиканским гонщиком Пересом

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Команда гоночной серии «Формула-1» Racing Point заключила новое соглашение с мексиканским пилотом Серхио Пересом, рассчитанное до окончания сезона-2022.
Команда «Формулы-1» Racing Point объявила о продлении контракта с мексиканским гонщиком Пересом
  • © Pierre Stevenin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Напарником Переса в следующем сезоне останется канадский гонщик Лэнс Стролл.

В 12 Гран-при «Формулы-1» текущего сезона мексиканец набрал 13 очков, а лучшим его результатом является шестое место на этапе в столице Азербайджана Баку.

На данный момент Перес занимает 16-е место в зачёте пилотов, опережая лишь Ромена Грожана, Антонио Джовинацци, Роберта Кубицу и Джорджа Расселла.

Ранее стала известна дата проведения Гран-при «Формулы-1» в России в 2020 году.

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