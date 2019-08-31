Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Почему после перестроения на пять защитников команда подсела? Инициативой владел «Локомотив» и в первом тайме. Во втором создавали не так много. Мы прижались, потому что нас прижали в этот момент. Два забили, но при этом ещё три момента не забили, создавали моменты. Мягко говоря, это была не самая хорошая наша игра. Поэтому не очень доволен, как мы сыграли», — заявил Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал закономерным поражение «Локомотива» в матче с «Ростовом».

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