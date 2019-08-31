Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Почему после перестроения на пять защитников команда подсела? Инициативой владел «Локомотив» и в первом тайме. Во втором создавали не так много. Мы прижались, потому что нас прижали в этот момент. Два забили, но при этом ещё три момента не забили, создавали моменты. Мягко говоря, это была не самая хорошая наша игра. Поэтому не очень доволен, как мы сыграли», — заявил Карпин на пресс-конференции.
«Ростов» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и возглавил турнирную таблицу РПЛ.
Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал закономерным поражение «Локомотива» в матче с «Ростовом».