Сёмин оценил дебют Мариу за «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал дебют полузащитника Жоау Мариу в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Игрок хорошей и высокой квалификации, но ему, как и всем, нужно время для адаптации к лиге. Но второй тайм он провёл хорошо. Я спросил его, на какой позиции ему лучше играть. Думаю, он может играть на трёх. На месте Алексея Миранчука, наверное, получилось не так хорошо. Но это всего лишь один матч, надо смотреть дальше», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

Мариу дебютировал в составе Локомотива, выйдя на замену на 30-й минуте вместо получившего травму Миранчука.

Ранее Сёмин заявил, что Алексей Миранчук из-за травмы не поедет в расположение сборной России.