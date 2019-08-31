Леклер показал лучшее время на третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Бельгии
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Лучшими на третьей практике Гран-при Бельгии стали пилоты Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель. Первый показал время 1:44,206, немецкий гонщик отстал на 0,451 с. Третьим был финский пилот Mercedes Валттери Боттас.
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