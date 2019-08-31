Леклер показал лучшее время на третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Бельгии

Короткая ссылка
В третьем тренировочном заезде на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам» быстрейшим был пилот Ferrari Шарль Леклер.
Леклер показал лучшее время на третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Бельгии
  • © Photo4/Lapresse
  • globallookpress.com

Лучшими на третьей практике Гран-при Бельгии стали пилоты Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель. Первый показал время 1:44,206, немецкий гонщик отстал на 0,451 с. Третьим был финский пилот Mercedes Валттери Боттас.

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят показал 17-й результат. Его партнёр по команде Пьер Гасли стал десятым.

Ранее команда «Формулы-1» Racing Point объявила о продлении контракта с мексиканским гонщиком Пересом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить