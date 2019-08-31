Леклер показал лучшее время на третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Бельгии

В третьем тренировочном заезде на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам» быстрейшим был пилот Ferrari Шарль Леклер.

Лучшими на третьей практике Гран-при Бельгии стали пилоты Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель. Первый показал время 1:44,206, немецкий гонщик отстал на 0,451 с. Третьим был финский пилот Mercedes Валттери Боттас.

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят показал 17-й результат. Его партнёр по команде Пьер Гасли стал десятым.

Ранее команда «Формулы-1» Racing Point объявила о продлении контракта с мексиканским гонщиком Пересом.