Нурмагомедов сравнил Порье и Макгрегора

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что американский боец Дастин Порье лучше ирландца Конора Макгрегора.

«Думаю, что, вероятно, прямо сейчас Дастин более совершенный боец, чем Макгрегор. Он побил много хороших ребят в дивизионе. Я не помню, когда Конор побеждал в лёгком весе. Думаю, он побил только Альвареса. У него только одна победа в лёгком дивизионе за долгое время», — цитирует Нурмагомедова MMA Fighting.

Россиянин победил Конора Макгрегора в первой защите титула на турнире UFC 229. Вторую защиту Нурмагомедов проведёт против Дастина Порье на UFC 242 в Абу-Даби. Бой состоится 7 сентября.

Ранее Нурмагомедов рассказал о происхождении своего прозвища.