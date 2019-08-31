Нурмагомедов сравнил Порье и Макгрегора

Короткая ссылка
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что американский боец Дастин Порье лучше ирландца Конора Макгрегора.
Нурмагомедов сравнил Порье и Макгрегора
  • © Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Думаю, что, вероятно, прямо сейчас Дастин более совершенный боец, чем Макгрегор. Он побил много хороших ребят в дивизионе. Я не помню, когда Конор побеждал в лёгком весе. Думаю, он побил только Альвареса. У него только одна победа в лёгком дивизионе за долгое время», — цитирует Нурмагомедова MMA Fighting.

Россиянин победил Конора Макгрегора в первой защите титула на турнире UFC 229. Вторую защиту Нурмагомедов проведёт против Дастина Порье на UFC 242 в Абу-Даби. Бой состоится 7 сентября.

Ранее Нурмагомедов рассказал о происхождении своего прозвища.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить