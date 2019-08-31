Нурмагомедов сравнил Порье и Макгрегора
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«Думаю, что, вероятно, прямо сейчас Дастин более совершенный боец, чем Макгрегор. Он побил много хороших ребят в дивизионе. Я не помню, когда Конор побеждал в лёгком весе. Думаю, он побил только Альвареса. У него только одна победа в лёгком дивизионе за долгое время», — цитирует Нурмагомедова MMA Fighting.
Россиянин победил Конора Макгрегора в первой защите титула на турнире UFC 229. Вторую защиту Нурмагомедов проведёт против Дастина Порье на UFC 242 в Абу-Даби. Бой состоится 7 сентября.
Ранее Нурмагомедов рассказал о происхождении своего прозвища.