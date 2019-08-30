Португальские СМИ сообщили, что «Зенит» арендует защитника «Порту» Осорио

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» достиг договорённости с португальским «Порту» о переходе 25-летнего венесуэльского защитника Йордана Осорио.

Об этом сообщает португальское издание O Jogo.

Отмечается, что Осорио перейдёт в «Зенит» на правах аренды, но впоследствии коллектив из Санкт-Петербурга должен будет выкупить права на футболиста. Защитник уже вылетел в Россию для прохождения медосмотра и последующего окончательного оформления сделки.

Минувший сезон потенциальный новичок «Зенита» провёл в составе португальского клуба «Витория Гимарайнш», цвета которого он также защищал на правах аренды. В 30 официальных матчах во всех турнирах Осорио отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 может пройти в Санкт-Петербурге.