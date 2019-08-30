Источник: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдёт в Санкт-Петербурге
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- РИА Новости
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Отмечается, что Санкт-Петербург примет у себя финал главного клубного турнира Старого Света в 2021 году.
В 2022-м главный матч соревнований пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене, а годом спустя встречу двух сильнейших команд Европы примет у себя лондонский «Уэмбли».
Ранее санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» представили расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.