Источник: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдёт в Санкт-Петербурге

Финал Лиги чемпионов по футболу сезона-2020/21 пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что Санкт-Петербург примет у себя финал главного клубного турнира Старого Света в 2021 году.

В 2022-м главный матч соревнований пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене, а годом спустя встречу двух сильнейших команд Европы примет у себя лондонский «Уэмбли».

Ранее санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» представили расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.