«Зенит» и «Локомотив» представили расписание матчей группового этапа ЛЧ

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» представили расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.

Как сообщает пресс-служба «Зенита» первым соперником команды станет французский «Лион» первая игра пройдёт на выезде 17 сентября. 2 октября в Санкт-Петербурге состоится матч с португальской «Бенфикой, а 23 октября — на выезде с «РБ Лейпцигом». 5 ноября «Зенит» снова сыграет с немецкой командой, но уже на своём полей, а 27 ноября на «Газпром Арене» примет «Лион». Заключительный матч группового этапа пройдёт 10 декабря в Лиссабоне на поле «Бенфики».

«Локомотив» первый матч проведёт 18 сентября на выезде с немецким «Байером». Второй станет игра с мадридским «Атлетико», которая состоится 1 октября на «РЖД Арене». 22 октября «Локомотив» в Турине сыграет с «Ювентусом», а 6 ноября итальянский гранд в Москве проведёт ответную игру с железнодорожниками. 26 ноября на «РЖД Арене» пройдёт игра с «Байером», а 11 декабря «Локомотив» на «Ванда Метрополитано» сыграет с «Атлетико».

Ранее определились все участники группового этапа Лиги Европы.