Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Короткая ссылка
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
  • Reuters

По итогам плей-офф квалификации в групповой этап вышли: «Карабах», «Копенгаген», «Астана», «Слован», «Селтик», «Малмё», «Партизан», «Эспаньол», ПСВ, «Брага», АЗ, «Фейеноорд», «Трабзонспор», «Дюделанж», «Ференцварош», «Гент», «Лудогорец», «Айнтрахт», «Рейнджерс», «Вулверхэмптон», «Гимарайнш».

К ним также присоединятся: ЦСКА, «Краснодар», «Хетафе», «Севилья», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Рома», «Боруссия» (Мёнхенгладбах), «Вольфсбург», «Ренн», «Сент-Этьен», «Порту», «Спортинг», «Александрия», «Динамо», «Стандард», «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир», «Вольфсберг», «Базель», «Лугано», «Янг Бойз», «Русенборг».

Жеребьёвка групповой стадии состоится 30 августа и начнётся в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Браге» и вылетел из Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить