Фридзон рассказал о настроении игроков сборной России по баскетболу перед началом Кубка мира
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- РИА Новости
«Мы провели долгий сбор и готовы к Кубку мира. Все ребята подошли к турниру в хорошем, боевом настроении, ждут не дождутся начала», — цитирует защитника официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).
По словам Фридзона, российским баскетболистам предстоит показать, на что готова команда, в первом поединке групповой стадии Кубка мира, в котором подопечные Сергея Базаревича встретятся со сборной Нигерии.
Ранее главный тренер сборной России по баскетболу поделился ожиданиями от первого матча команды на КМ — 2019.