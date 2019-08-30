Фридзон рассказал о настроении игроков сборной России по баскетболу перед началом Кубка мира

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Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон поделился ожиданиями от Кубка мира, который стартует в ближайшую субботу, 31 августа, в Китае.
Фридзон рассказал о настроении игроков сборной России по баскетболу перед началом Кубка мира
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мы провели долгий сбор и готовы к Кубку мира. Все ребята подошли к турниру в хорошем, боевом настроении, ждут не дождутся начала», — цитирует защитника официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

По словам Фридзона, российским баскетболистам предстоит показать, на что готова команда, в первом поединке групповой стадии Кубка мира, в котором подопечные Сергея Базаревича встретятся со сборной Нигерии.

Ранее главный тренер сборной России по баскетболу поделился ожиданиями от первого матча команды на КМ — 2019.

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