Тренер сборной России по баскетболу поделился ожиданиями от первого матча команды на КМ-2019

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился ожиданиями от стартового поединка своих подопечных на групповой стадии Кубка мира 2019 года с командой Нигерии, который состоится в субботу, 31 августа, в китайском Ухане.
Тренер сборной России по баскетболу поделился ожиданиями от первого матча команды на КМ-2019
  • © russiabasket.ru

«Первая игра всегда бывает тяжёлой. Все немного нервничают из-за старта. Но у Нигерии очень мощная, габаритная команда. Возможно, самая сильная за последние годы. В составе много игроков НБА. У них есть размер, атлетизм, что они показывали в контрольных матчах. Поэтому нам следует сыграть максимально организованно, показать свой баскетбол, и посмотрим, к чему это приведёт», — цитирует специалиста официальный сайт Российской федерации баскетбола.

По словам Базаревича, ему очень приятно, что сборная России вернулась в число участников первенства планеты после пропуска предыдущего чемпионата мира, который прошёл в 2014 году в Испании.

«Трудности, которые у нас есть, мы рассматриваем как возможности», — добавил он.

Ранее был назван окончательный состав сборной России по баскетболу на КМ-2019.

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