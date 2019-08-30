Гандболистки «Ростов-Дона» в пятый раз подряд выиграли Суперкубок России

Команда «Ростов-Дон» в пятый раз стала победительницей Суперкубка России по гандболу среди женщин.

В финальном матче гандболистки коллектива «Ростов-Дон» взяли верх над соперницами из тольяттинской «Лады». Встреча завершилась со счётом 29:22.

В составе победителей самой результативной стала Анна Вяхирева, записавшая на свой счёт семь очков. У «Лады» восемью мячами отметилась Елена Михайличенко.

Нынешний розыгрыш Суперкубка России по гандболу среди женщин стал шестым в истории. В пяти предыдущих случаях победу праздновали спортсменки «Ростов-Дона», а триумфатором первого розыгрыша стала «Звезда».

Ранее сообщалось, что капитан женской сборной России по гандболу, игрок московского ЦСКА Дарья Дмитриева получила тяжёлую травму, из-за которой пропустит не менее шести месяцев.