Футболист сборной Аргентины продлил контракт с «Вест Хэмом»

Полузащитник национальной команды Аргентины по футболу Мануэль Лансини заключил новое соглашение с командой Английской премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед».

Как сообщается на официальном сайте лондонского клуба, Лансини заключил с «Вест Хэмом» контракт до конца сезона-2022/23.

При этом в соглашении присутствует пункт, согласно которому стороны могут продлить контракт ещё на два года.

Лансини известен по выступлениям за аргентинский «Ривер Плейт», бразильский «Флуминенсе», а также «Аль-Джазиру» из ОАЭ. В составе «Вест Хэма» он провёл 112 матчей и забил 21 мяч.

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