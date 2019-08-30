Футболист сборной Аргентины продлил контракт с «Вест Хэмом»
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Как сообщается на официальном сайте лондонского клуба, Лансини заключил с «Вест Хэмом» контракт до конца сезона-2022/23.
При этом в соглашении присутствует пункт, согласно которому стороны могут продлить контракт ещё на два года.
Лансини известен по выступлениям за аргентинский «Ривер Плейт», бразильский «Флуминенсе», а также «Аль-Джазиру» из ОАЭ. В составе «Вест Хэма» он провёл 112 матчей и забил 21 мяч.
Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Хуан Миранда пополнил состав «Шальке 04».