Малышко: удивлён, что СБР решил пойти навстречу

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал итоги встречи спортсменов национальной сборной с руководством Союза биатлонистов России (СБР).

«Все компромиссы найдены, я очень рад, что правление СБР присутствовало почти в полном составе. Друг друга услышали, услышали спортсменов, что нам нужно именно для результата, а не для кого-то из нас лично. Я удивлён и доволен, что нам решили пойти навстречу», — цитирует Малышко пресс-служба Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

По словам атлета, российские биатлонисты отдают себе отчёт в том, что СБР не может решить абсолютно все вопросы. По его словам, обе стороны согласились сообща искать пути выходов из сложных ситуаций.

Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала ситуацию вокруг подписания контрактов между СБР и российскими биатлонистами.