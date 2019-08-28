Домрачева высказалась о ситуации вокруг контрактов российских биатлонистов с СБР

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала ситуацию вокруг подписания контрактов между СБР и российскими биатлонистами.

«Если честно, я не сильно вдавалась в подробности. Знаю, что какое-то обсуждение идёт. Надеюсь, что всё разрешится благоприятным образом для спортсменов и вообще для всех российских болельщиков», — приводит слова Домрачевой «Чемпионат».

Она отметила, что в сборной Белоруссии не было подобных прецедентов.

«У нас было соглашение с федерацией биатлона по поводу размещения личных спонсоров на определённых местах. Так что конфликтов по этому поводу у нас не было», — добавила прославленная спортсменка.

Между спортсменами и руководством СБР возник конфликт из-за условий, прописанных в предложенных биатлонистам контрактах. Ряд спортсменов, в числе которых Логинов, не стали подписывать соглашения.

Ранее стало известно, что СБР договорился с биатлонистами по новым контрактам.