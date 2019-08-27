Драчёв заявил, что СБР договорился с биатлонистами по новым контрактам

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что переговоры со спортсменами о подписании новых контрактов с организацией прошли успешно.

«Мы обговорили все моменты, которые были важны для спортсменов и СБР. Сейчас мы обо всём договорились, у нас есть полное понимание», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что в нынешнем сезоне СБР пойдёт навстречу спортсменам относительно их действующих спонсорских контрактов, а на следующий год будет разработан новый документ, в котором количество рекламных мест для личных спонсоров будет определяться результатами спортсмена по итогам сезона.

«Спортсмены рассказали, что на этот сезон у них уже есть договорённости с личными спонсорами, поэтому мы пошли спортсменам, которые этого заслужили, навстречу, чтобы они могли исполнить свои обязательства», — добавил глава СБР.

Между спортсменами и руководством СБР возник конфликт из-за условий, прописанных в предложенных биатлонистам контрактах. Ряд спортсменов, в числе которых Александр Логинов, не стали подписывать соглашения.

Ранее Дмитрий Васильев высказал мнение о конфликте Александра Логинова и СБР.