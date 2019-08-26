Васильев — о конфликте Логинова и СБР: Драчёв допускает огромную ошибку

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал конфликт Александра Логинова и Союза биатлонистов России (СБР), в результате которого спортсмен отказывается подписывать контракт с организацией.

«Президент СБР Драчёв — сам в прошлом спортсмен и не раз высказывал недовольство руководству и тренерам. Сейчас он смотрит на ситуацию с другой стороны. Его требования к биатлонистам — не совсем объективные. Как руководитель, я его понимаю, но нужно находить компромисс. Он не стремится к нему и допускает огромную ошибку», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

Александр Логинов отказывается подписывать контракт с СБР. В прошлом году спортсмен занял второе место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что СБР предлагает биатлонистам подписать допсоглашение к контракту.