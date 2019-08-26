СБР предлагает биатлонистам подписать допсоглашение к контракту

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, какое решение организация намерена предложить спортсменам для решения вопроса с подписанием контрактов.
СБР предлагает биатлонистам подписать допсоглашение к контракту
  • РИА Новости

«Есть базовый договор, а дальше всё будет зависеть от того, как спортсмен выступил на соревнованиях по ходу сезона. Хорошее выступление позволит ему иметь дополнительные места», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Между спортсменами и руководством СБР возник конфликт из-за условий, прописанных в предложенных биатлонистам контрактах. Ряд спортсменов, в числе которых Александр Логинов, не стали подписывать соглашения.

Ранее сообщалось, что переговоры с биатлонистами по новым контрактам пройдут 27 августа.

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