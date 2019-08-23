Драчёв рассказал о предстоящих переговорах с биатлонистами по контрактам с СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о предстоящих переговорах со спортсменами по ситуации с подписанием новых контрактов.

«27 августа в Москве состоится заседание правления, на котором мы будем обсуждать эту ситуацию. На него мы пригласили всех спортсменов, которые бы хотели обсудить условия контракта», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Между спортсменами и руководством СБР возник конфликт из-за условий, прописанных в предложенных биатлонистам контрактах. Ряд спортсменов, в числе которых Александр Логинов, не стали подписывать соглашения.

Ранее Логинов рассказал, как проходили переговоры с СБР по новому контракту.