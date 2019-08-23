Логинов рассказал, как проходили переговоры с СБР по новому контракту

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как проходили переговоры с Союзом биатлонистов России (СБР) о заключении нового контракта.

«Контракты нам вручили не в феврале, а на заключительном этапе Кубка мира в Норвегии. Я даже помню когда — 21 марта, на собрании, за день до спринта. Тренеры отдали мой экземпляр. Документы, кстати, получила не вся команда — многие ребята подходили и интересовались, что за бумаги. Уже тогда, после беглого просмотра, возникло много вопросов. Но мне сказали, что это не финальный вариант и многое будет дорабатываться. В принципе, я ещё весной предлагал встретиться и обсудить детали. Всё-таки договор от слова «договариваться», а не молчаливая подпись под документом, с которым не совсем согласен. Но никаких разговоров на эту тему не было. А на майском сборе в Белокурихе контрактная тема всплыла вновь. Я получил договор по почте, но там не было никаких изменений», — приводит слова Логинова Sports.ru.

Он отметил, что на июньском сборе в Чайковском у него был короткий разговор с главой СБР Владимиром Драчёвым, но единственное, что он сказал, — чтобы спортсмены написали письмо, в котором указали бы, чем недовольны в предложенных контрактах.

«Вот мы и написали и подписались всей командой. Даже те, кто всё-таки подписал контракт и об этом, очевидно, жалеют. С вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым мы встречались в Москве — долго и обстоятельно общались. Он высказал свою позицию, я — свою. Но ни к каким компромиссам мы не пришли. В Сочи приезжал исполнительный директор СБР Сергей Голиков — но с ним был очень тяжёлый диалог. Я бы даже сказал, что диалога не получилось. Сложно говорить, когда тебя постоянно перебивают», — рассказал спортсмен.

Логинов также сообщил, что спортсменам предложили 27 августа встретиться в офисе СБР для обсуждения вопроса контрактов, но он с трудом может себе представить, как в этот период туда сможет приехать вся команда.

«У всех есть план подготовки к сезону, где каждый день буквально расписан. Я не могу приехать на сбор, не выполнив определённую работу. Кто-то только что вернётся с летнего чемпионата мира, но и ехать нужно, когда уверен в диалоге. У меня такой уверенности нет», — подытожил спортсмен.

Ранее Логинов заявил, что ни он, ни команда не требуют никаких денег от СБР.