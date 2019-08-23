Логинов: я и команда никаких денег от СБР не требуем

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, на какие компромиссы готов пойти в ситуации с заключением контракта с Союзом биатлонистов России (СБР).

«Я и команда никаких денег от СБР не требуем. Более того, мы не требуем ни бонусов, ни призовых. С удивлением узнал из прессы, что получаю премиальные от СБР. 1,6 млн рублей, которые озвучивались, — это всё фантазии. Таких денег мне никто не платил. Более того — не обещал. Зарплату в СБР ни я, ни команда тоже никогда не получали. У нас ставки в ЦСП. Но главное — диалог. Который был, например, с прежним руководством СБР. Мы просим оставить хотя бы то, что было», — приводит слова Логинова Sports.ru.

Он отметил, что спортсмены хотят оставить возможность размещать спонсорские логотипы на винтовке — на ложе на цевье впереди, одно место на небеговой утеплённой шапке и три места общей площадью не более 150 кв. см, в то время как согласно предложенному СБР контракту используется только одно место — на беговой шапке.

«Мы прописали эти слоты, чтобы хоть как-то регламентировать наши возможности. Понятно, что не у всех есть два-три спонсора. Но это хоть какой-то вариант. Возможно, мы бы до чего-то договорились. Нам же запрещают вообще приводить спонсора без согласия СБР. Или там есть прекрасный пункт: СБР может в одностороннем порядке вызвать спортсменов на любые спонсорские мероприятия», — добавил спортсмен.

Ранее Логинов прокомментировал ситуацию вокруг контракта с СБР.