Логинов прокомментировал ситуацию вокруг контракта с СБР

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал ситуацию с заключением контракта с Союзом биатлонистов России (СБР).

«Есть вопросы, которые нужно переформулировать. Мне кажется, это легко решить, если сесть за стол переговоров и не общаться ультиматумами. Я вообще не согласен с тем, чтобы акцентировать внимание только на спонсорских местах. У кого-то из парней вообще нет спонсоров, но они тоже недовольны», — приводит слова Логинова Sports.ru.

Он отметил, что готов до последнего отстаивать свою позицию и позицию своих партнёров по команде, которые, как и он, недовольны предложенными СБР контрактами.

«Я скажу честно, без лукавства: если мне не дадут выступать и это чем-то поможет СБР, я буду только рад. Конечно, все хотят бегать — и СБР заявляет спортсменов, у них есть на это право. Но я не вышел на биржу труда, а СБР — взял и подписал меня, а теперь может диктовать любые условия. Это не так. Если мы вдруг не сработаемся — значит, у нас отношения не получились. Если я сейчас соглашусь: ай, я хочу выступать, давайте и дальше так жить, не слыша друг друга – значит, предам весь коллектив. А как я потом буду смотреть в глаза парням, которые пашут вместе со мной на тренировках?», — добавил спортсмен.

Ранее глава СБР рассказал о ходе переговоров с Логиновым.