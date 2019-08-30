Экс-футболист Панов опроверг, что его избили на матче «Спартак» — «Брага»
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- РИА Новости
«Меня никто не избивал на матче «Спартака», это всё неправда», — приводит слова Панова РИА Новости.
Бывший футболист «Зенита» признал, что по ходу матча оказался втянут в «небольшой конфликт», который завершился «небольшой потасовкой». При этом он отметил, что всё в порядке.
«Спартак» уступил «Браге» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и не смог завоевать путёвку в групповой этап соревнований.
Ранее бывший футболист московского «Спартака» Андрей Чернышов раскритиковал главного тренера команды Олега Кононова после вылета клуба из Лиги Европы.