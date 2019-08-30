Экс-футболист Панов опроверг, что его избили на матче «Спартак» — «Брага»

Короткая ссылка
Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России, а ныне болельщик московского «Спартака» Александр Панов опроверг слухи о том, что его избили на ответном матче группового этапа Лиги Европы с португальской «Брагой».
Экс-футболист Панов опроверг, что его избили на матче «Спартак» — «Брага»
  • © Владимир Родионов
  • РИА Новости

«Меня никто не избивал на матче «Спартака», это всё неправда», — приводит слова Панова РИА Новости.

Бывший футболист «Зенита» признал, что по ходу матча оказался втянут в «небольшой конфликт», который завершился «небольшой потасовкой». При этом он отметил, что всё в порядке.

«Спартак» уступил «Браге» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и не смог завоевать путёвку в групповой этап соревнований. 

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Андрей Чернышов раскритиковал главного тренера команды Олега Кононова после вылета клуба из Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить