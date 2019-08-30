Чернышов: при Кононове «Спартак» не прогрессирует

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Чернышов раскритиковал главного тренера команды Олега Кононова после вылета клуба из Лиги Европы.

«При Кононове «Спартак» не прогрессирует. Сначала обещали, что будет бесковский и романцевский футбол. Спустя девять месяцев — ничего. Теперь перекрываются перестройкой состава. Я думаю, что Федун хотел бы уволить Кононова, но у него нет кандидата на данный момент. Как только он договорится с кем-то, Кононову укажут на дверь», — цитирует Чернышова Sport24.

«Спартак» вылетел из Лиги Европы, уступив португальской «Браге» (0:1, 1:2) по сумме двух встреч. В чемпионате России москвичи являются одной из пяти команд, которые лидируют в таблице.

Ранее Евгений Ловчев назвал бездарной игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Брагой».