Чернышов: при Кононове «Спартак» не прогрессирует

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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Чернышов раскритиковал главного тренера команды Олега Кононова после вылета клуба из Лиги Европы.
Чернышов: при Кононове «Спартак» не прогрессирует
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«При Кононове «Спартак» не прогрессирует. Сначала обещали, что будет бесковский и романцевский футбол. Спустя девять месяцев — ничего. Теперь перекрываются перестройкой состава. Я думаю, что Федун хотел бы уволить Кононова, но у него нет кандидата на данный момент. Как только он договорится с кем-то, Кононову укажут на дверь», — цитирует Чернышова Sport24.

«Спартак» вылетел из Лиги Европы, уступив португальской «Браге» (0:1, 1:2) по сумме двух встреч. В чемпионате России москвичи являются одной из пяти команд, которые лидируют в таблице.

Ранее Евгений Ловчев назвал бездарной игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Брагой».

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