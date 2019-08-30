Стали известны места проведения ЧЕ-2021/22 по художественной гимнастике
- ©Enrico Calderoni/AFLO
- globallookpress.com
Об этом сообщается на официальной странице Европейского гимнастического союза (UEG) в социальной сети Twitter.
В 2021 году первенство континента примет болгарский город Варна, а год спустя соревнования пройдут в израильском Тель-Авиве.
В 2019 году чемпионат Европы прошёл в Баку. Сборная России завоевала восемь золотых медалей, первенствуя во всех дисциплинах.
Ранее стало известно, что российская гимнастка Мария Харенкова будет выступать за сборную Грузии.