Стали известны места проведения ЧЕ-2021/22 по художественной гимнастике

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Определены места проведения чемпионатов Европы по художественной гимнастике в 2021 и 2022 годах.
Стали известны места проведения ЧЕ-2021/22 по художественной гимнастике
  • ©Enrico Calderoni/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальной странице Европейского гимнастического союза (UEG) в социальной сети Twitter.

В 2021 году первенство континента примет болгарский город Варна, а год спустя соревнования пройдут в израильском Тель-Авиве.

В 2019 году чемпионат Европы прошёл в Баку. Сборная России завоевала восемь золотых медалей, первенствуя во всех дисциплинах.

Ранее стало известно, что российская гимнастка Мария Харенкова будет выступать за сборную Грузии.

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