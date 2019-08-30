Стали известны места и даты проведения олимпийских отборочных турниров по боксу

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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, где и когда состоятся отборочные турниры по боксу на летние Олимпийские игры в Токио.
Стали известны места и даты проведения олимпийских отборочных турниров по боксу
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Соревнования для стран Азии и Океании пройдут 3—14 февраля 2020 года в Ухане (Китай), сообщается на официальном сайте МОК.

Турнир в Африке состоится 20—29 февраля 2020 года в Дакаре (Сенегал).

Европейские соревнования пройдут 13—23 марта в Лондоне (Великобритания).

Для стран Америки отборочный старт пройдёт с 26 марта по 3 апреля 2020 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Мировой турнир для стран, не прошедших отбор на предыдущих соревнованиях, пройдёт с 13 по 24 мая 2020 года в Париже (Франция).

Ранее стало известно, когда Мурат Гассиев может дебютировать в супертяжёлом весе.

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