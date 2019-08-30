Кан станет генеральным директором «Баварии» в 2022 году

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан войдёт в совет директоров мюнхенского клуба, а с 2022 года займёт пост генерального директора.

«Я благодарю наблюдательный совет во главе с Ули Хёнессом за доверие. Я тесно связан с этим клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, преданность болельщикам, ответственность перед историей и ценностями клуба — всё это «Бавария». В будущем я хотел бы развивать эти качества вместе с коллегами по правлению и наблюдательному совету», — цитирует Кана официальный сайт клуба.

В настоящее время генеральным директором «Баварии» является Карл-Хайнц Румменигге. Кан заменит его в 2022 году. В качестве футболиста 50-летний немец выступал за «Баварию» с 1994 по 2008 год.

Ранее «Бавария» объявила об уходе Хёнесса с поста президента клуба.