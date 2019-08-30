«Бавария» объявила об уходе Хёнесса с поста президента клуба

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Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» объявил о предстоящем уходе Ули Хёнесса с поста президента клуба.
«Бавария» объявила об уходе Хёнесса с поста президента клуба
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Как сообщает пресс-служба «Баварии», 67-летний немец не будет участвовать в предстоящих в ноябре выборах президента клуба.

Отмечается, что вместо Хёнесса на должность выдвинута кандидатура председателя наблюдательного совета мюнхенского клуба Герберта Хайнера.

В 1979 году Хёнесс завершил карьеру игрока в составе «Баварии» и начал работать в качестве функционера клуба. C 2009 по 2014 год он был президентом мюнхенцев и вернулся на эту должность в марте 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» представила футболиста Фелиппе Коутиньо.

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