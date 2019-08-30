Недвед назвал «Локомотив» хитрой командой

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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов.
Недвед назвал «Локомотив» хитрой командой
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«Это сложная группа, но в Лиге чемпионов лёгких игр нет. Мы хорошо знаем «Атлетико». Это сложный оппонент, а против Симеоне всегда сложно играть. «Байер» — непростой коллектив, особенно когда играет на выезде. У «Локомотива» есть значимые легионеры, это хитрая команда. Эти клубы нужно уважать, но мы понимаем, что хотим выйти из группы», — цитирует чеха клубная пресс-служба.

Также Недвед выразил мнение, что с новыми игроками и главным тренером «Ювентус» стал сильнее, чем в 2018 году.

Ранее «Зенит» и «Локомотив» представили расписание матчей группового этапа ЛЧ.

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