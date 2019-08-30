Калинская уступила Ан и вылетела с US Open

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Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, уступив местной спортсменке Кристи Ан.
Калинская уступила Ан и вылетела с US Open
  • © Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу американки. Матч продолжался 1 час 34 минуты.

В следующем раунде соперницей Ан станет представительница Латвии Елена Остапенко.

Ранее Рублёв вышел в третий круг US Open на отказе Симона.

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