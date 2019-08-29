Медведев о жеребьёвке ЛЧ: есть за что рассчитаться и с «Бенфикой», и с «Лейпцигом»

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Медведев о жеребьёвке ЛЧ: есть за что рассчитаться и с «Бенфикой», и с «Лейпцигом»
  • РИА Новости

«Жеребьёвка могла быть и лучше, и хуже, очень ровная группа с известными нам соперниками. Есть за что рассчитаться и с «Бенфикой», и с «Лейпцигом» — мы вылетали от них в плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. «Лион» мы тоже знаем, играли против него», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» попал в группу G, где сыграет с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецкой командой «РБ Лейпциг».

Ранее Артём Дзюба заявил, что у «Зенита», в отличие от «Локомотива», есть шанс выйти из группы в ЛЧ.

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