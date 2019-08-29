Хёведес назвал сложной группу, в которую попал «Локомотив» в ЛЧ

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Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Хёведес назвал сложной группу, в которую попал «Локомотив» в ЛЧ
  • © firo Sportphoto/Jürgen Fromme
  • globallookpress.com

«Конечно, я рад встретиться со старыми друзьями из «Ювентуса» и уже поговорил с несколькими из них. Нам досталась сложная группа. У «Байера» хорошая атака, как, впрочем, и у «Ювентуса», а «Атлетико» — вообще одна из лучших команд Европы», — приводит слова Хёведеса пресс-служба клуба.

Он отметил, что «Локомотиву» будет непросто, но команда стала сильнее по сравнению с прошлым годом.

«Мы набрались опыта, научились на ошибках и выложимся по полной. В футболе возможно всё. Необходимо полагаться на свои сильные стороны и ничего не бояться», — добавил защитник.

Железнодорожники попали в группу D, где сыграют с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и немецким «Байером».

Ранее Артём Дзюба заявил, что у «Зенита», в отличие от «Локомотива», есть шанс выйти из группы в ЛЧ.

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