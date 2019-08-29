Панарин рассказал, как бросил пить

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как бросил употреблять алкогольные напитки ради мечты уехать в НХЛ.
Панарин рассказал, как бросил пить
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В детстве я мечтал посидеть на лавке со взрослыми мужиками в Суперлиге. И чтобы меня сфоткали с ними. Постепенно цели становились масштабнее. СКА был пределом мечтаний. Об НХЛ не имел права даже подумать», — приводит слова Панарина РИА Новости.

Нападающий, подписавший с «Нью-Йорк Рейнджерс» семилетний контракт на сумму $81,5 млн, рассказал, что поначалу у него было немного шансов уехать в НХЛ.

«Помню, бросил пить в течение сезона. Вообще ни капли. Четыре года подряд. Потому что были высокие цели, я на них сконцентрировался. Бросил все привычки и походы куда-то. Сидел дома и тренировался. Я горел этим: приходил домой — включал видео, анализировал. Выходил на лёд — отрабатывал. Врубал видосы с Малкиным, Овечкиным, Дацюком, вдохновлялся ими. Ну и всё: у меня получилось», — добавил Панарин.

Ранее агент Бурдасова заявил, что вопрос о переезде форварда в НХЛ решится в ближайшие дни.

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