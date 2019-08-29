В Калининграде рассказали о готовности к матчу Россия — Казахстан

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Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко заявила, что на матче квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 между национальными командами России и Казахстана ожидается аншлаг.
В Калининграде рассказали о готовности к матчу Россия — Казахстан
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«У Калининграда высокая степень готовности к матчу. Многие вопросы отработаны нами как на чемпионате мира, так и на матчах ФК «Балтика». По всем аспектам мы тесно взаимодействуем с РФС. Успешный опыт матча Лиги наций 2018 года нам тоже в этом поможет. На игре со Швецией стадион «Калининград» был заполнен практически полностью. Уверены, что подобное будет и с Казахстаном», — цитирует Ищенко ТАСС.

После четырёх туров сборная России занимает второе место в своей группе, выиграв три матча. Встреча команд России и Казахстана состоится 9 сентября в 21:45 мск.

Ранее чемпион Европы 2004 года рассказал, какого мнения о Путине в Греции.

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